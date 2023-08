Final Fantasy VII Ever Crisis débarquera sur l’iPhone, le 7 septembre

FFVII, le retour !

des histoires classiques et nouvelles dans l'univers FFVII présentées dans un style rétro combiné à des graphismes modernes et magnifiquement rendus, facilement accessibles en déplacement. Faites équipe avec vos personnages préférés et personnalisez chacun avec des équipements et des armes emblématiques pour vaincre de puissants adversaires en mode de combat solo ou coopératif

Des personnages inédits

FINAL FANTASY VII EVER CRISIS Square Enix Télécharger

C’est en effet dans un peu moins d’un mois que, développé par Applibot. Pour les plus impatients il est d’ores et déjà possible de se pré-enregistrer, et ce, directement sur l’App Store.Le pitch -même très léger en informations et détails sur le jeu- semble séduisant sur le papier. L’éditeur propose en effet de. Les joueurs pourront ainsi découvrir à la foisPour cela, de, tout en incarnant des héros emblématiques, tels que Cloud Strife -soldat d’élite devenu mercenaire- et Zack Fair - jeune agent prometteur de l'unité d'élite militaire de la Shinra. Le tout se déroulera selon des scénarios déjà rencontrés dans les jeux originauxLe game play a été. Le multijoueur est également présent avec la possibilité de-jusqu'à 3 membres- dans une bataille en coopération pour vaincre ensemble de puissants boss. Les succès en cours de jeu permettant d’obtenir objets et armes pour mieux avancer vers la victoire.. Ils seront informés lorsque le jeu sera disponible. Le jeu pèse son joli 1,2Go, il est gratuit et nécessite iOS / iPadOS 13.0 ou version ultérieure sur iPhone et iPad.