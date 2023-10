Recréer Bagdad dans Assassin's Creed Mirage, un vrai défi pour Ubisoft Bordeaux !

Un retour aux sources

Une reconstitution minutieuse d'une ville complètement détruite

On a fait une reconstruction imaginative, tout en respectant les éléments existants dès qu’on en avait connaissance

C’est un moyen de faire de l’histoire autrement, un moyen des plus influents parce qu’il y a toute une partie de l’approche et des connaissances qui passe par le jeu vidéo

Pour cette itération c'est(ndlr : elle a été inaugurée en 2017) qui a mené le lead ! Globalement c'était un travail de titans impliquant 600 personnes dans 13 studios différents dans le monde.Pour les 15 ans du premier opus, le choix de Bagdad est apparu comme une évidence, un retour aux sources emprunt de nostalgie, puisque. Il fallait donc trouver la ville parfaite pour coller à l'histoire du personnage.Fondée par le calife Al-Mansur en 762,. Avec un million d'habitants aux 8e et 9e siècles, c'est à l'époque la ville la plus peuplée du monde, un incroyable carrefour commercial et culturel.et le travail de recherche a été des plus complexes. Pour reconstituer la ville au plus proche de la réalité, une équipe de six historiens a travaillé à plein temps pendant plus de deux ans, avec d'autres spécialistes (architecture, linguistique, faune et flore...) allant jusqu'à analyser des vestiges d'autres villes proches, étudiant la structure des briques (pour les refaire à l'identique) ou les cultures de l'époque (pour le souk).Toutefois, pour certaines parties de la ville totalement dénuées d'informations, Ubisoft a donné libre cours à la, précise Jean-Luc Sala, directeur artistique du nouvel opus du jeu., rajoute Thierry Noël, historien chez Ubisoft et en charge des recherches sur le jeu.