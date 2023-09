Voici la nouvelle Xbox Series X !

Une nouvelle Xbox Series X pour 2024

Une manette revue

Une nouvelle génération en 2028

une plate-forme de jeu hybride de nouvelle génération capable de tirer parti de la puissance combinée du matériel et du cloud pour offrir une immersion plus profonde et des expériences de jeu entièrement nouvelles

Le rachat de Nintendo par Microsoft ?

le point culminant d'un carrière, et une bonne décision pour les deux sociétés

Cette nouvelle console apparaît dans les dossiers opposant la FTC américaine à Microsoft sur le rachat d'Activision/Blizzard. Répondant au nom de code Brooklin, cette nouvelle console affiche, fait l'impasse sur le lecteur de disques optiques (il s'agit donc d'un modèle 100% numérique, comme ce que propose Sony avec un des modèles de PlayStation 5) mais disposerait, le tout avec un effort supplémentaire sur la consommation d'énergie et l'usage de matériaux recyclés., et précédée par une version revue de la Series S (nom de code Ellewood)., nom de code Sebile, offrant des coloris bi-tons, une meilleure réparabilité, des sticks modulaires, un accéléromètre permettant de sortir la manette de veille en la prenant en main, des boutons plus silencieux, un retour haptique plus précis (avec des VCA -pour Voice-coil actuators- qui feraient également office de haut-parleurs), ainsi qu'une connexion sans fil optimisée et du Bluetooth 5.2.Les mêmes documents évoquent loffrant aux joueursEnfin, un mail interne dévoilé lors du procès nous apprend que pour Phil Spencer, le dirigeant de la branche Xbox chez Microsoft,(ce qui reste surtout un doux rêve).