Le jeu Star Trek : Infinite arrive sur Mac en même temps que sur PC

Star Trek : Infinite day one sur Mac !

Sur Mac Intel et Apple Silicon

Pour une fois que nous sommes servis le même jour que nos compères jouant sur Windows, ne boudons pas notre plaisir,. Développé par Nimble Giant Entertainment et édité par Paradox Interactive, Star Trek : Infinite permettra de retrouver les personnages phare comme le capitaine Picard, Dukat ou encore Gowron.(autre jeu de stratégie à succès de Paradox lancé en 2016), il faudra choisir votre camp entre la Fédération des planètes unies, l'Empire klingon, l'Empire stellaire romulien ou l'Union cardassienne avant d'écrire votre propre histoire au sein de la campagne.Contrairement à Total War : Pharaoh qui ne daignera fonctionner que sur une Mac Apple Silicon,disposant de 10 Go d'espace de stockage libre, d'un processeur Intel Core i5-4570S avec 8 Go de RAM et un GPU avec 1 Go de mémoire vidéo dédiée, le tout sous El Capitan minimum.. Une version Deluxe Edition incluant divers bonus est également proposée à 39,99 euros.