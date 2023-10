Des nouveaux SSD M.2 avec dissipateur (compatible PS5) chez Crucial

SSD Crucial T500

Compatible PlayStation 5

Ces SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 Crucial T500 embarquentet proposent une endurance de 600 TBW pour le 1 To et 1200 pour le 2 To, un cache de 2Go de DDR4 (tout du moins pour la version 2 To) et(7 300 Mo/s et 6 800 Mmo/s pour la version 1 To).(entre autres). Les SSD se déclinent en 500 Go, 1 et 2 To (une version 4 To sera commercialisée l'année prochaine) et sont d'ores et déjà disponibles au tarif de 208,15 euros pour le 2 To avec dissipateur.Chez Crucial. Si le modèle qui vous intéresse n'est pas disponible avec un dissipateur (le T500 est proposé avec ou sans), il est tout à fait envisageable d'opter pour le SSD M.2 PCIe 4.0 de votre choix et d'ajouter ce dissipateur Be Quiet ! à 11,99 euros compatible avec l'espace disponible au sein de la PlayStation 5 (testé à la rédaction).