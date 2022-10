Test Eleglide T1 et M1 Plus : que valent ces VTT & VTC électriques à 800/900€ ? (Test à Chamonix)

Test Eleglide T1 et M1 Plus !

Alors, que valent réellement ces vélos dans la vraie vie ? Après plusieurs mois de tests à Chamonix, il est l'heure du verdict !peu importe les secteurs, dès que l'on monte un peu en gamme. Il faut savoir que l'Empire du Milieu produit désormais une grande partie de nos VTT. Par ailleurs, le niveau de qualité et de compétence n'a parfois rien à envier à certains fabricants du Vieux Continent.pour une qualité tout à fait honorable. Comme vous allez le voir, le niveau d'équipement impressionne, sans parler des matériaux, des assemblages et même des données techniques.mais les modèles les plus performants atteignent des sommets en matière de prix. En gros, à moins de 2000/3000€, vous n'avez pas de vélo suffisamment performant et polyvalent pour venir taquiner les petits chemins de la vallée de Chamonix... En revanche, pour une grande partie des usagers, un exemplaire milieu de gamme peut largement suffire., mais entrent en revanche en compétition directe avec les Rockrider d'entrée de gamme de chez Decathlon, dont le tarif avoisinent rapidement 1200 à 1500€.Pourquoi tester un VTT et un VTC en parallèle ? Car nos deux modèles Eleglide T1 et M1 Plus se reposent sur la même base technique. Leurs spécifications sont assez voisines bien que leurs usages soient assez distincts : le M1 Plus, est un VTT assez classique, avec cadre en aluminium, des roues de 27,5, et 21 vitesses tandis que le T1 est plutôt un VTC, 7 vitesses et bien équipé (porte-bagage, garde-boue etc.). Tous les deux pèsent entre 25 et 30Kg et affichent des caractéristiques électriques assez similaires.Parmi les points commun, on retrouve(certes, à câble, mais ça reste bien mieux que des patins), un, une béquille, des pneus avec de bons crampons... et une qualité de finition exemplaire, que ce soit au niveau du câblage, des soudures, des matériaux et des assemblages., avec 3 plateaux et 7 pignons sur le M1 Plus contre 7 vitesse (1 seul plateau) sur le T1. Plus démultiplié, le VTT sera clairement plus adapté aux chemins et au pentes raides que son homologue, taillé pour le bitume ou les petits chemins de traverse., comme des garde-boues en métal, un porte-bagage robuste (avec un système d'attache par ressort). La selle est plus large, plus confortable aussi, tout comme les poignées et l'écran de contrôle de 3,5" très visible. On sait de tout de suite que ce modèle sera bien plus adapté pour aller bosser ou se promener au bord de la mer, que d'arpenter les sentiers à 30% ! Spot ou confort, à vous de choisir.Les deux vélos affichent les mêmes caractéristiques électriques :Soyons clairs,, même s'il est capable de grimper potentiellement à 500W. Le couple est plus important sur le T1 (VTC) que le M1 Plus (VTT) pour encaisser les 3Kg de différence -le T1 affiche 30Kg, contre 27 pour le M1 Plus.sont aussi moins sympa que ceux situés au niveau du pédalier, plus apte à gérer la progressivité notamment.Quant à la batterie, elle a une, ce qui est plutôt dans la moyenne haute (le marché se situe entre entre 300 et 600WH). L'autonomie de 100Km parait donc un peu optimiste sauf à utiliser l'assistance le moins possible et de préférence sur le plat., voire même plutôt 40 si vous restez en niveau 5. A 250W, il ne faut de toute façon pas espérer plus d'1H30 d'autonomie, mais en vélo, il y a beaucoup de descente, de décelération et de période où l'on ne fait presque pas appel au moteur, donc cette valeur est très variable !. Sur le T1, elle est intégrée au cadre, tout en restant amovible. Sur le VTT, elle est totalement externe, ce qui permet en outre de la refroidir plus facilement et aussi de l'intercharger plus rapidement. Une petite clef permet de les sécuriser dans les deux cas.L'écran de contrôle fonctionne également de façon similaire sur les deux modèles : vous avez: il n'y a pas de progressivité. Si vous choisissez le palier 2, vous irez à 16Km/h dès que vous actionnerez le pédalier -ou tout, ou rien ! Ce n'est pas si grave, mais il faut s'y habituer.L'écran propose en outre des fonctions habituelles, comme... Il y a vraiment tout ce qu'il faut, mais c'est assez standard.Comme sur de nombreuxchinois, ils peuvent être utilisés comme une trottinette électrique : actionnez la gâchette, et vous pourrez avancer sans pédaler. Fournie dans le carton, elle n'est pas indispensable, et plutôt illégale en Europe.En pratique,, après tout, le fonctionnement est assez similaire. Par ailleurs sur ces Eleglide, cela permet de doser l'accélération, chose impossible avec le pédalier. Mais en l'installant, vous risquez une amende ou pire, l'absence de prise en charge en cas d'accident -réfléchissez-y donc à deux fois ou limitez vous aux chemins privés !Vous avez pu le voir dans la vidéo ci-dessus,, malgré la base technique assez proche. Pour autant, le T1 peut s'aventurer en dehors des chemins de traverse et le M1 Plus fait sans doute mieux que bon nombre de VTTAE d'entrée de gamme vendus bien plus cher !En pratique,, mais au delà, il est rapidement à la peine. Il faudra alors user de l'huile de coude pour finir la balade, ou user du mode piéton sur les pentes trop raides. Pour 80% des chemins, c'est certainement suffisant, mais à Chamonix ou dans les grandes stations, il est rapidement à la peine.On peut quand-même grimper quelques cotes, tant que ce n'est pas trop rocailleux, et que la pente reste contenue. Plus adaptée à la ville ou aux chemins 4x4 à pente douce, ses pneus et son moteur permettent quand-même de s'aventurer un peu en dehors des villes ponctuellement.Après,. Les freins à disques sont pénalisés par le système à câbles, les pneus en caoutchouc ne sont pas adaptés à de la grosse boue bien grasse et la fourche parait un peu légère pour assumer des vitesses élevées dans les pentes. On garde donc notre Moustache pour monter sur les pistes du Col de Balme ou du Brévent à Chamonix mais le M1 Plus pourrait largement suffire pour faire 100 ou 200m de dénivelé dans la vallée. Quant au T1, je le conseille plutôt en ville, pour de la balade à plat (bord de mer, campagne...), où il est à la fois confortable et sécurisant.Je conseille ces vélos autour de moiCes VTT/VTC sont vendus au prix d'une bonne trottinette, tout en offrant un confort de conduite bien plus agréable et plus de sécurité, surtout sur les routes cabossées. A l'inverse,, avec moteur Bosch sur le pédalier, de vrais freins à disque hydrauliques et un peu plus légers.