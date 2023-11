Le SSD ultra compact Kingston à son prix le plus bas !

SSD Kingston XS1000 1To à 75€

2To à 124€

Le nouveau SSD de Kingston est en fait une déclinaison plus abordable du XS2000 lancé en septembre 2021.et offrait une certaine résistance aux projections d'eau, à la poussière et aux chocs.Notons que l'absence d'USB 3.2 Gen 2x2 n'est pas un souci sur nos plateformes de prédilection puisqu'. Pour tenter de faire simple, sur les Mac actuels, l'USB-C se concentrera de débits de 10 Gb/s en USB 3.2, et de 40 Gb/s en Thunderbolt 3 ou 4 et en USB4.Le nouveau venu conserve, arbore une robe mêlant métal et plastique noir, et embarque 1 ou 2 To de stockage flash.en écriture et se décline en 1 et 2 To.