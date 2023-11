Les nouveaux jeux d'Apple Arcade suffiront-ils à compenser la hausse de l'abonnement ?

De nouveaux jeux pour booster Apple Arcade

Une tendance à la hausse pour tout le monde

Sur son site web,, y compris Disney Dreamlight Valley Arcade Edition, Football Manager 2024 Touch, Sonic Dream Team, Puzzle & Dragons Story. Mais la firme ne s'arrête pas là : en effet,vont également recevoir des mises à jour -conséquentes- au cours de ces deux prochains mois. Sans doute pense-t-elle faire passer la pilule face à l' augmentation des prix ? Pas si sûr...Lancé en novembre 2019, Apple Arcade permet aux abonnés, avec de nouveaux titres ajoutés périodiquement. Précisons que l'ensemble des titres disponibles sur Apple Arcade ne comportent ni publicités, ni achats intégrés.Suivant le mouvement amorcé par la concurrence, Cupertino a aujourd'hui augmenté le prix de certains de ses services. Ainsi,(au lieu de 6,99 euros, cela fait donc une sacrée augmentation)., Apple News+ aussi mais cela ne nous concerne pas trop puisque le service n’est toujours pas disponible en nos contrées.. Ainsi le forfait Apple One Individual coûte maintenant 19,95 euros/mois, Apple One Family coûte 25,95 euros/mois et Premier coûte 34,95 euros/mois.Notons que ces changements sont intervenus presque exactement. Enfin si on regarde dans ses préférences, la nouvelle tarification n’est pas encore apparente, contrairement au site web d’Apple qui a été mis à jour sur toutes les pages correspondantes. Finalement, on ne manquera pas deet les revenus -toujours très conséquents- en provenance des services !