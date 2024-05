Return Monkey Island débarquera en juin sur Apple Arcade (+4 autres jeux) !

Return to Monkey Island+ arrive le 6 juin sur Apple Arcade

Return to Monkey Island+ Devolver Télécharger

4 autres jeux pour Apple Arcade

Rabbids Multiverse Ubisoft Télécharger

Tomb of the Mask+ Playgendary Limited Télécharger

Fabulous - Wedding Disaster+ Gamehouse Télécharger

Si les deux premiers opus de la saga sortis en 1990 et 1991 mettant en scène Guybrush Threepwood ont bien été créés par les légendaires Ron Gilbert et Dave Grossman, il aura fallu attendre 30 ans et ce sixième volet pour voir les créateurs de retour aux manettes., avec l'humour décalé, les aventures rocambolesques et les énigmes que cela implique.Les joueurs découvriront ou retrouveront donc. De quoi passer de bons moments cet été en embarquant simplement votre Mac (dommage, l'Apple TV n'est pas de la partie), mais également sur iPhone et iPad, des plateformes particulièrement bien adaptées à ce type de jeu.. Le jeu nécessitera 4,5 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone/iPad sous iOS/iPadOS 16.0 minium, ou un Mac sous macOS 11.0 minimum.. Les aventures de Guybrush seront donc accompagnées le 6 juin prochain, où les combats se mèneront à coups de decks de cartes bien sentis, de Tomb of the Mask+, un titre arcade vintage à base de labyrinthes ayant séduit plus de 500 millions de joueurs, et de Fabulous- Wedding Disaster + qui demandera de créer les plus belles robes de mariée.. Développé par Snowman -le studio à qui l'on doit l'excellent Alto's Adventure- et The Game Band, le titre plongera les joueurs dans un quartier de la banlieue où tous les bâtiments sont faits de cartes, et consistera à faire s'effondrer les édifices et à reconstruire de nouvelles structures pour résoudre les différentes énigmes et poursuivre sa mission d'exploration.