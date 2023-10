NBA 2K24 prendra le rebond sur Apple Arcade en octobre

4 nouveaux jeux pour Apple Arcade en octobre !

Célébrant les 25 ans de NBA 2K, NBA 2K24 Arcade Edition rend hommage aux origines du jeu. Allen Iverson, le tout premier athlète de couverture de NBA 2K lors du lancement de la franchise en 1999, est de retour pour nous conduire dans une nouvelle ère du jeu de basket-ball . L'édition de cette année offre aux fans davantage de façons de jouer avec de tout nouveaux modes comme l'Endorssement, de nouvelles façons de s'exprimer avec les personnalisations MyPLAYER et MyCOURT, des confrontations légendaires avec de grands défis, des équipes fantastiques, et bien plus encore.

Plus de 30 jeux mis à jour

Il sera donc possible de s'adonner à. NBA 2K24 Arcade Edition débarquera sur iPhone, iPad, Mac et AppleTV dès le 24 octobre. Les amateurs devraient retrouver tout ce qui fait le charme de la franchise avec un mode carrière, la possibilité de débloquer de nouveaux joueurs et de nouveaux partenariats virtuels avec des marques comme Nike, Jordan ou Adidas. Selon Greg Thomas, président de Visual Concepts :sur un iPhone, iPad ou iPod touch sous iPS 13.0 minimum, un Mac sous macOS 11.0 ou une Apple TV sous tvOS 13.0.Apple Arcade accueillera égalementafin de vous permettre de vivre de nouvelles aventures aux côtés d'Om Nom et de résoudre des énigmes inédites.et nécessitera 309,1 Mo d'espace de stockage libre sur uniPhone, iPad, iPod touch, Mac ou une Apple TV.Enfin le catalogue s'étoffera, dont Cooking Mama: Cuisine!, Fruit Ninja Classic+, Cityscapes: Sim Builde et bien d'autres.