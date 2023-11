GTA VI : une annonce imminente ! Bientôt sur Mac ?

GTA VI en approche

virées

Une version Mac du roi des jeux ?

La suite très attendue de la saga de tous les records pourrait bien être dévoilée officiellement dans les heures ou jours qui viennent (avant la fin de la semaine), selon, les sources de Bloomberg qui n'ont pas souhaitées êtrenommées.afin de célébrer le 25ème anniversaire de la firme. En effet, Rockstar Games a été fondé par les frères Dan et Sam Houser (ainsi que Terry Donovan, Jamie King et Gary Foreman) en 1998 à New York, et l'annonce du jeu le plus attendu par les gamers serait une jolie façon de marquer l'évènement.Si les joueurs PC (avec une configuration adéquate) et consoles récentes seront certains d'être servis,Ce serait très certainement un coup de maître tant la franchise est iconique. Certains joueurs ne s'adonnent même qu'à GTA (personnellement, je lui préfère de très loin Red Dead Redemption, mais c'est une question de goût. Ne me jetez pas vos manettes en hurlant au scandale, j'ai un Colt dans chaque main).Reste a savoir si Apple est sur la brèche, pourquoi pas en aidant avec des moyens humains et financiers au portage, et si le titre ne sera pas trop gourmand pour les capacités GPU des Mac récents.embarquant l'accélération matérielle du ray tracing (pour rappel, il s'agit d'une technique permettant d'obtenir un rendu de la lumière plus réaliste et nécessitant de la puissance pour un calcul en temps réel dans les jeux), du mesh shading et de la gestion dynamique du cache. Joueurs sur Mac et amateurs de la franchise, croisez tous les doigts de votre corps !