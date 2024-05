RetroArch émule les PlayStation, Mega Drive, SNES et bien d'autres sur iPhone et même Apple TV !

RetroArch débarque sur l'App Store !

* 2048

* Amstrad - CPC (CrocoDS)

* Amstrad - CPC/GX4000 (Caprice32)

* Arcade (FinalBurn Neo)

* Atari - 2600 (Stella 2014)

* Atari - 2600 (Stella)

* Atari - 5200 (Atari800)

* Atari - 5200 (a5200)

* Atari - 7800 (ProSystem)

* Atari - Lynx (Handy)

* Bandai - WonderSwan/Color (Beetle Cygne)

* Commodore - Amiga (PUAE)

* Commodore - C128 (VICE x128)

* Commodore - C64 (VICE x64, fast)

* Commodore - C64 (VICE x64sc, accurate)

* Commodore - C64 SuperCPU (VICE xscpu64)

* Commodore - CBM-II 5x0 (VICE xcbm5x0)

* Commodore - CBM-II 6x0/7x0 (VICE xcbm2)

* Commodore - PET (VICE xpet)

* Commodore - PLUS/4 (VICE xplus4)

* Commodore - VIC-20 (VICE xvic)

* Dinothawr

* Fairchild ChannelF (FreeChaF)

* GCE - Vectrex (vecx)

* Game Music Emu

* Handheld Electronic (GW)

* MSX/SVI/ColecoVision/SG-1000 (blueMSX)

* Mattel - Intellivision (FreeIntv)

* NEC - PC Engine / CD (Beetle PCE FAST)

* NEC - PC Engine / SuperGrafx / CD (Beetle PCE)

* NEC - PC Engine SuperGrafx (Beetle SuperGrafx)

* NEC - PC-98 (Neko Project II Kai)

* Nintendo - DS (DeSmuME)

* Nintendo - Game Boy / Color (Gambatte)

* Nintendo - Game Boy / Color (Gearboy)

* Nintendo - Game Boy / Color (SameBoy)

* Nintendo - Game Boy / Color (TGB Dual)

* Nintendo - Game Boy Advance (VBA Next)

* Nintendo - Game Boy Advance (VBA-M)

* Nintendo - Game Boy Advance (gpSP)

* Nintendo - Game Boy Advance (mGBA)

* Nintendo - NES / Famicom (FCEUmm)

* Nintendo - NES / Famicom (Mesen)

* Nintendo - NES / Famicom (Nestopia UE)

* Nintendo - NES / Famicom (QuickNES)

* Nintendo - Nintendo 64 (Mupen64Plus-Next)

* Nintendo - SNES / SFC (Snes9x 2005)

* Nintendo - SNES / SFC (Snes9x 2010)

* Nintendo - SNES / SFC (Snes9x)

* Nintendo - SNES / SFC (bsnes)

* Nintendo - SNES / SFC (bsnes-hd beta)

* Nintendo - SNES / SFC / Game Boy / Color (Mesen-S)

* Nintendo - Virtual Boy (Beetle VB)

* PocketCDG

* Quake (TyrQuake)

* Rick Dangerous (XRick)

* SNK - Neo Geo AES/MVS (Geolith)

* SNK - Neo Geo CD (NeoCD)

* SNK - Neo Geo Pocket / Color (RACE)

* ScummVM

* Sega - MS/GG (SMS Plus GX)

* Sega - MS/GG/MD/CD (Genesis Plus GX Wide)

* Sega - MS/GG/MD/CD (Genesis Plus GX)

* Sega - MS/GG/MD/CD/32X (PicoDrive)

* Sega - MS/GG/SG-1000 (Gearsystem)

* Sega - Saturn (Beetle Saturn)

* Sharp - X68000 (PX68k)

* Sinclair - ZX Spectrum (Fuse)

* Sony - PlayStation (Beetle PSX HW)

* Sony - PlayStation (Beetle PSX)

* Sony - PlayStation (PCSX ReARMed)

* Sony - PlayStation Portable (PPSSPP)

* Texas Instruments TI-83 (Numero)

* Thomson - MO/TO (Theodore)

* Vircon32

* VirtualXT

* WASM-4

* Watara - Supervision (Potator)

RetroArch sur Apple TV !

Plus de 30 consoles et ordinateurs émulés !

Sur Apple TV, RetroArch vous indique les adresses vous rendre pour transférer les ROMs

PPSSPP

RetroArch Daniel De Matteis Télécharger

PPSSPP - PSP emulator Henrik Rydgård Télécharger

Disponible sur de très nombreuses plateformes, dont le Mac, via le site officiel ou Steam (depuis environ un an),. Grâce à l a récente ouverture de l'App Store aux émulateurs , RetroArch est désormais disponible gratuitement sous la forme d'une application t'outrant sur iPhone, iPad et Apple TV ! De quoi profiter d'anciens titres mythiques sur encore plus de plateformes.VoiciLe fonctionnement à base de cœur (l'émulation de chaque machine) est un poil plus compliqué que pour un programme n'émulant qu'un seul système. L'App prend évidemment en charge les manettes et même les gyroscopes de certains contrôleurs. Notons que PPSSPP (intégré au sein de RetroArch) , une émulateur se concentrant sur les titres de la PSP est également disponible sur iPhone et iPad, mais pas sur Apple TV.Comme pour tous les émulateurs,, et en posséder une copie physique (sauf pour les jeux qui sont passés dans le domaine public) afin de rester dans la légalité.Le programme nécessite 519,4Mo d'espace de stockage libre (sans compter les ROMs) sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 14.2 minimum, oou une Apple TV sous tvOS 11.0 minimum. PPSSPP nécessite quant à lui 36,4 Mo d'espace libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 12.0 minimum.