Une manette modulaire pour Xbox et le contrôle clavier/souris pour le cloud gaming !

Microsoft Proteus Controler

Combo clavier/souris pour le Xbox Cloud Gaming

• ARK Survival Evolved

• Atomic Heart

• Cities: Skylines – Mayor’s Edition

• Cities: Skylines – Remastered

• Deep Rock Galactic

• Doom 64

• Fortnite (browser only)

• Gears Tactics

• Grounded

• Halo Infinite

• High on Life

• House Flipper

• Inkulinati (Game Preview)

• Mount & Blade II: Bannerlord

• Pentiment

• Quake

• Quake 2

• Sea of Thieves

• Slime Rancher 2

• Sniper Elite 5

• State of Decay 2

• Terraria

•The Sims 4

• Valheim (Game Preview)

• Zombie Army 4: Dead War

En sus de l 'Adaptive Controler , et d'une gamme de souris et des boutons , Microsoft annonce la disponibilité prochaine. L'appareil qui devrait être commercialisé cet automne à 299 dollars ( 255 dollars en précommande) et fonctionner sur les Xbox Series X et S ainsi que sur les Xbox One., permettant d'adapter au mieux la forme et les fonctions aux capacités des utilisateurs. Une application dédiée permettra de configurer l'intégralité des boutons afin de personnaliser les contrôles ainsi que l'éclairage LED.En parallèle, Microsoft annonce queafin de prendre en charge davantage d'accessoires via les ports USB.Si vous appréciez, et l'on vous comprend, vous devriez être ravis d'apprendre que le sacro-saint combo est désormais compatible en bêta avec 26 jeux lancés à partir d'un navigateur (Chrome et Edge pour le moment).VoiciLes amateurs de contrôle au clavier et à la souris devraient donc pouvoir profiter pleinement de leur skill,