Assassin's Creed Shadows arrivera bien sur Mac le 15 novembre [vidéo]

Au niveau de l'histoire,(12e-14e siècle) met en scène deux protagonistes : un homme dénomméet laissé pour mort, qui a vu sa femme décéder devant ses yeux lors d'une attaque en mer, mais également, une jeune femme qui a tué son père et qui a rejoint la confrérie des Assassins (les Shinobis).Pour le reste, il faudra attendreJuste à temps pour booster les ventes pour Noël prochain.et non pas) qui devrait être disponible dès le 15 novembre prochain. Forcément, cela été immédiatement relayé par des internautes sur X (ex-Twitter).Des quelques fuites sur le net, le jeu devrait mettre en scène deux personnages principaux : Naoe (une shinobi) et Yasuke (un samouraï). Il devrait mettre l'accent sur l’infiltration (normal vu le nom), tout en améliorant la fonctionnalité de campement personnalisable qui a été introduite dans. Le jeu nécessitera 3,8 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone doté d'une puce A17 Pro (les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max donc) ou plus récent, ou un iPad équipé d'une puce M1 minimum (iPad Air et iPad Pro). Le téléchargement et les premières 90 minutes seront gratuits mais il faudra passer par un achat intégré à 49,99 euros pour profiter du titre dans son intégralité.