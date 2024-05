Sonic Mania est gratuit pour les abonnés Netflix (Braid en approche) !

Sonic Mania Plus gratuit pour les abonnés Netflix

Netflix tente de séduire les joueurs

Nous ne sommes qu'au commencement de nos plans pour le jeu vidéo. Nous pensons que le cloud gaming nous permettra de fournir un accès facile aux jeux sur n'importe quel écran, sans friction (avec les règles des différents acteurs, dont Apple NDLR), et d'améliorer l'accessibilité aux expériences de jeu.



Tout comme nous l'avons fait pour la diffusion de vidéos, nous construisons un portefeuille de titres conçus par des développeurs externes extrêmement talentueux parce que nous voulons atteindre cette variété et cette diversité au sein du portefeuille de jeux. Et pendant que nous faisons cela, nos studios internes travaillent dur pour créer leurs jeux. Comme nous le savons, ces jeux prennent du temps à développer. Nous adoptons cette approche en deux volets avec à la fois le développement de jeux et la conservation du portefeuille de jeux pour nos membres.

Mieux qu'Apple Arcade ?

Après la trilogie Grand Theft Auto en Définitive Edition et Hades,Cet opus de la saga du fameux hérisson bleu de Sega est considéré par les amateurs comme le meilleur jeu Sonic de ces dix dernières années. Cette version Plus proposée par Netflix permet en sus de profiter de nouveaux niveaux et de combats de boss inédits.Le jeu nécessite 255,9 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone/iPad/iPod touch sous iOS/iPadOS 15.0 minimum.. Selon Leanne Loombe, Vice Présidente des jeux en externes chez Netflix, la firme lorgnerait à plus long terme sur le cloud gaming afin de permettre aux abonnés de jouer sur tous les appareils sur lesquels ils profitent de Netflix. En effet, les titres proposés actuellement nécessitent de passer par l'App Store ou le Google Play Store pour en profiter. La société précise qu'elle prendra le temps nécessaire afin de proposer un service satisfaisant.Pour rappel, Netflix avait ajouté le jeu Kentucky Route Zero d'Annapurna Interactive et Twelve Minutes en fin d'année dernière, puis plus récemment Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge, un bon vieux beat'em all (testé et approuvé) dans l'univers des Tortues Ninja, ainsi qu'Oxenfree II. Des titres complets et intéressants montrant l'envie du géant du streaming de proposer des jeux dignes de ce nom à ses abonnés.