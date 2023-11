Luna, le service de cloud gaming d'Amazon est disponible en France !

Luna débarque en France

La manette Luna à 39€

Alors que Google a jeté l'éponge avec feu Stadia, Amazon poursuit son effort sur ce marché avec son propre service. Après une longue période de test en 2021 et un service uniquement accessible sur invitation, Luna a été lancé en version finale en mars 2022 aux US sur Mac, IPhone, iPad, PC, Chromebook, smartphones et tablettes Android et Fire TV.(permettant de s'adonner à Control, Gird, Metro Exodus et bien d'autres titres)avec, et la chaine Ubisoft+ donnant accès à l'épais catalogue de l'éditeur nécessite un abonnement supplémentaire à 17,99 euros par mois. Amazon ajoute à cela l'option JackBox Games à 4,99 euros par mois pour avoir accès à des party games.(dont Fortnite, Trackmania et une sélection de titres qui sera renouvelée périodiquement), et la connexion depuis une Fire TV permet d'utiliser la caméra d'un smartphone pour streamer le jeu et la vidéo de l'utilisateur sur Twitch (qui appartient à Amazon).Pour rappel,, permettant de porter très simplement les jeux sur la plateforme d'Amazon (contrairement à Stadia). La manette dédiée est directement connectée au service, ce qui devrait permettre de passer d'un appareil (Fire TV, Mac, PC, iOS) à un autre avec une grande fluidité (et une faible latence annoncée entre 20 et 30ms), sans avoir besoin d'appairer la manette à chaque périphérique.Pour le lancement,Il sera toutefois également possible de connecter vos propres manettes compatibles.