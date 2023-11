M.A.0 : Luna d'Universal Audio est gratuit sur Mac, même sans interface de la marque

Luna : une nouvelle STAN gratuite sur Mac

Luna Pro et abonnement

La STAN (pour Station de Travail Audio Numérique, ou DAW pour Digital Audio Workstation dans la langue de Thom Yorke) d'Universal Audio a été peaufinée au fil du temps mais exigeait jusque-là la connexion d'une interface audio de la marque pour pouvoir en profiter. Ce n'est désormais plus le cas et(il faudra un compte iLok gratuit et l'autorisation se fera sur la machine, sans avoir besoin d'acheter le dongle USB)., avec une sommation signée Neve et une émulation d'enregistrement sur bande magnétique Studer, une latence réduite, des instruments virtuels, et une boite à outil comprenant batterie / percussion, guitare / basse, contenu orchestral et synthèse en temps réel.Bien entendu, cette version gratuite de Luna est également un moyen pour Universal AudioIl sera possible d'avoir accès gratuitement à l'intégralité du catalogue des plugins proposés via l'abonnement pendant 30 jours avant de devoir passer à la caisse.. Le programme tourne nativement sur les Mac Intel comme Apple Silicon, et nécessite 600 Mo d'espace de stockage libre sur une machine tournant au minimum sous macOS 10.15 Catalina (Luna est comaptible avec Sonoma).