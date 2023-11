Half-Life est gratuit pour ses 25 ans (et sur Mac ?)

Valve fête les 25 ans d'Half-Life

Et sur Mac ?

, annonçant la couleur et de longues heures de jeu à venir (ainsi qu'un nouveau regard sur l'utilisation d'un pied-de-biche). Cette introduction jouable remplaçait avantageusement les habituelles cinématiques au sein d'un FPS qui allait révolutionner le genre, entre autres grâce à une aventure palpitante s'approchant du genre cinématographique et un scénario bien plus complexe qu'on ne l'imagine au premier abord.Pour fêter cet anniversaire,permettant de s'adonner à la mini campagne Half-Life Uplink qui était livrée en CD avec certains magazines de l'époque, quatre nouvelles cartes multijoueur, de nouvelles options graphiques, la prise en charge de la manette Steam et du Steam Deck, et bien d'autres nouveautés que vous pouvez retrouver sur la page officielle. Le jeu n'ayant pas été mis à jour pour les systèmes uniquement 64 bits,. Si vous ne disposez pas d'une telle machine, il sera également envisageable de lancer la version Windows sur un Mac récent en passant par certains logiciels, dont CrossOver ou l'utilitaire open source Whisky mettant à profit le wrapper Wine et le Game Porting Toolkit sur les Mac Apple Silicon