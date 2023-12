GTA 6 : voici la date et l'heure de la bande-annonce officielle !

Une première vidéo bande-annonce le 5 décembre pour GTA VI

Un espoir sur Mac ?

Le studio avait fait l'annonce officielle de la future sortie du prochain GTA (s'appellera-t-il tout simplement GTA VI ? Rein n'est confirmé pour le moment) le 8 novembre dernier, tout en autant qu'une première bande-annonce sera dévoilée le mois suivant. Nous sommes désormais en décembre, et il ne faudra pas attendre longtemps pour enfin voir les premières images de ce nouveau GTA puisqueSi les joueurs PC (avec une configuration adéquate) et consoles récentes seront certains d'être servis,Ce serait très certainement un coup de maître tant la franchise est iconique. Certains joueurs ne s'adonnent même qu'à GTA.Reste a savoir si Apple est sur la brèche, pourquoi pas en aidant avec des moyens humains et financiers au portage, et si le titre ne sera pas trop gourmand pour les capacités GPU des Mac récents.embarquant l'accélération matérielle du ray tracing (pour rappel, il s'agit d'une technique permettant d'obtenir un rendu de la lumière plus réaliste et nécessitant de la puissance pour un calcul en temps réel dans les jeux), du mesh shading et de la gestion dynamique du cache. Joueurs sur Mac et amateurs de la franchise, croisez tous les doigts de votre corps !