100€ de réduction sur la console/PC ROG Ally d'Asus !

Asus ROG Ally Z1 Extreme à 699€ !

Des offres de reprise

Pour rappel, avec la ROG Ally, Asus entend bien surfer sur le succès de la Steam Deck pour écouler cette console mettant en avant(contrairement à la console de Valve et son SteamOS basé sur Linux).(architecture Zen 3 avec une partie graphique RDNA 3 développant jusqu'à 8,6 téraflops en fonction de l'alimentation) plus puissante que l'APU AMD de la Steam Deck (4 cœurs Une 2 et GPU RDNA 2), 16 Go de RAM LPDDR5, une dalle 7 pouces LCD 1080p 120 Hz avec une luminosité de 500 nits et la compatibilité FreeSync (contre 7 pouces 1280 x 800 à 60 Hz et 400 nits sur sa concurrente), du Wi-Fi 6E, et un SSD PCIe Gen 4 de 512 Go (un lecteur de carte microSD UHS-II est également de la partie).La console peut également profiter d'un dock ROG Gaming en option afin de connecter la console sur une TV, ou de l(le coût du dock devrait freiner les ardeurs de plus enthousiastes, 2 499,99 euros avec la 4090, 1 299,99 euros avec la Radeon, mais cela reflète le tarif de ces GPU). Il est envisageable d'utiliser la console en tant que PC Windows en connectant, un moniteur, une souris et un clavier.Le constructeur propose également jusqu'au 31 décembre 2023pour tout achat d’une console ROG Ally en version AMD Ryzen Z1 ou Z1 Extreme chez les revendeurs participants (Asus, Amazon, Cdiscount, Boulanger, Fnac, et Darty, hors marketplace),. Pour bénéficier de cette offre spéciale soumise à conditions, chaque client devra s’enregistrer sur le site officiel.