Des jeux vidéo gratuits pour les abonnés YouTube Premium

Des jeux vidéos gratuits sur YouTube Premium

Playables

De quoi faire mieux passer le tarif de l'abonnement ?

Si Stadia a fait un tel four que Google lui a tendrement appliqué un coussin sur le visage en lui tenant la main,. Ainsi, certains abonnés à YouTube Premium se sont vus proposer des, de petits jeux vidéos gratuits et accessibles directement sur la plateforme, sans avoir besoin de les télécharger ou de les installer.Quelques abonnés ont donc reçu une notification leur indiquant qu'ils pouvaient profiter d'une nouvelle fonctionnalité expérimentale offrant une sélection de quelques jeux vidéo., comme Angry Birds Shodown, Endless Siege ou encore Farm Land.La fonction Playables n'est encore qu'au stade de la bêta, n'est proposée qu'à quelques utilisateurs, et pourrait ne pas être déployée à l'ensemble des abonnés en fonction de la réponse du public.(7,99€/mois pour un étudiant et 23,99€/mois pour la formule famille).