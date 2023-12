Le casque gaming ultime pour tous vos appareils chez Logitech ?

Logitech Astro A50 X Lightspeed

Au cours de la dernière décennie, le A50 est devenu une icône des casques de jeu grâce à sa conception centrée sur le joueur, son son de qualité supérieure, son confort et sa durabilité. Notre nouveau A50 X élève ce casque à un niveau de performance inégalé en combinant le design primé du A50 avec plusieurs nouvelles fonctionnalités et technologies avancées qui révolutionnent véritablement le jeu.

Un hub HDMI/USB

Pour ce nouveau produit, Logitech s'appuie sur la marque Astro, rachetée pour 85 millions de dollars en 2017, et propose une version encore plus évoluée du A50 de quatrième génération. Dénommé Astro A50 X Lightspeed,, avec les tubes reconnaissables au premier coup d'œil permettant de faire coulisser les oreillettes et ainsi assurer une bonne ergonomie, le microphone perche rabattable, des connexions Bluetooth et Lightspeed qui peuvent être utilisée simultanément, par exemple pour connecter de concert un smartphone et une console, des haut-parleurs de 40mm en graphène, une autonomie de 24 heures, ainsiSelon Ujesh Desai, directeur général de Logitech G :Cette base de recharge magnétique pour le casque permet également de connecter deux sources en HDMI 2.1 4K 120 Hz HDR (par exemple pour une PlayStation 5 et une Xbox Series S/X) et en USB-C pour l'audio et les microphones, une entrée USB-C pour un PC ou un Mac, et une sortie HDMI 2.1 pour un moniteur ou un téléviseur. Le système dénommé Playsync permet alors. Une fois le casque de retour sur la base, l'audio est automatiquement diffusé sur les haut-parleurs du moniteur ou du téléviseur.L'Astro A50X est d'ores et déjà