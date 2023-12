Une carte d'acquisition HDMI 2.1 compatible Mac chez AVerMedia

AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1

la toute première carte d'acquisition USB HDMI 2.1 au monde

Nous pensons que chaque joueur mérite les meilleurs outils pour mettre en valeur ses compétences et sa passion. Avec cette nouvelle carte d'acquisition HDMI 2.1 USB, nous portons le streaming et la capture de jeux à un tout autre niveau. Notre objectif est de permettre aux joueurs de créer du contenu qui reflète vraiment leur talent et leur dévouement.

Capture en 4K60, Pass-trough en 4K144

Party Chat

Le constructeur. Le boitier dispose à l'arrière d'une entrée HDMI 2.1 afin de connecter une console (ou tout autre source en HDMI), une sortie HDMI 2.1 pour un téléviseur ou un moniteur, deux prises mini jack 4 pôles 3,5mm pour l'audio, ainsi qu'un port USB-C 3.2 Gen2 afin de relier le tout à un ordinateur. Selon Michael Kuo, Président et CEO d'AVerMedia :Il sera possible. L'application dédiée Gaming Utility permet de personnaliser l'inévitable éclairage RGB (sinon ce n'est évidemment pas un véritable périphérique gaming) et même de le synchroniser avec les éventuelles autres loupiotes de votre configuration, mais également de profiter de la fonctionafin d'enregistrer facilement les discussions.Attention toutefois, il sera sage d'attendre un peu avant de craquer si ce type de matériel vous intéresse. En effet, le logiciel compatible Mac n'est pas encore disponible, bien que le constructeur indique que ce sera le cas à partir du 15 décembre prochain.