L'E3 est officiellement mort (vive l'E3) !

Clap de fin pour l'E3

L'E3 est mort, vive autre chose !

ceux qui se sont rendus à l'E3 2019 ne le savaient pas, mais il s'agissait en fait de la dernière édition. En effet, après trois ans d'arrêt pour cause de COVID-19 et une ultime annulation en 2023,(pour Entertainment Software Association),Si les trois dernières itérations n'ont pas eu lieu à cause de la pandémie de COVID-19, la dernière mouture n'a en réalité pas eu lieu faute de participants. En effet, depuis 2020, les différents éditeurs et constructeurs ont pu se rendre compte deL'E3 se tenait habituellement sur 3 jours au Los Angeles Convention Center durant le début du moins de juin, souvent à une date assez proche de la WWDC. L'annulation de la version 2023 n'avait déjà pas été une surprise, de nombreux acteurs ayant déclaré tour à tour qu'il ne s'y rendraient pas. Les organisateurs ont tenté de tenir bon, mais ne pouvaient décemment pas ouvrir les portes du salon avec autant d'absents parmi les acteurs majeurs du jeu vidéo.