Steam va vous permettre de cacher vos jeux de la honte

Cachez ce jeu que je ne saurais voir

Une fonction automatique sur Mac ?

Steam propose un aspect social, où. Valve propose déjà une option de confidentialité mais il faut alors rendre privée l'intégralité de votre ludothèque. Pour rendre cela plus simple et granulaire tout en permettant de ne montrer que les jeux bien sous tous rapports, le client Steam déploie actuellement une nouvelle option permettant deLe déploiement semble en cours, certains disposent ainsi déjà de l'option alors que d'autres devront absolument passer par la version bêta du client pour en profiter dès aujourd'hui. Il sera également possible de prendre les devants et de passer en mode privé un jeu dès son achat sur la boutique. Grâce à ce petit changement, i(nous avons tous nos jeux honteux, ne faites pas semblant de ne pas comprendre, certains que la morale réprouve, et d'autres qui sont tout simplement inavouables en société).. En effet, vu le peu de jeux disponibles sur notre plateforme de prédilection, ce mode permettant de masquer les jeux est plus ou moins automatique sur Mac...