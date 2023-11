Steam enterre macOS Mojave ! Adieu Half-Life sur Mac !

Arrêt du support de Steam pour macOS High Sierra et Mojave

À compter du 15 février 2024, Steam cessera officiellement de prendre en charge les systèmes d'exploitation macOS 10.13 (High Sierra) et 10.14 (Mojave). Après cette date, les installations du client Steam existantes sur ces systèmes d'exploitation ne recevront plus de mises à jour d'aucune sorte, y compris les mises à jour de sécurité. Le support Steam ne sera pas en mesure d'offrir aux utilisateurs une assistance technique pour les problèmes liés aux anciens systèmes d'exploitation, et Steam ne sera pas en mesure de garantir le fonctionnement continu de Steam sur les versions de système d'exploitation non prises en charge.

Plus de support à partir du 15 février 2024

Alors qu'Apple a arrêté officiellement la prise en charge des Apps 32 bits avec macOS Catalina, Valve continuait d'offrir des mises à jour pour son client sur macOS High Sierra et macOS Mojave.(sans bidouille). Selon, un communiqué officiel de Valve :Le support de Steam sur ces anciennes versions de macOS ne sera donc plus assuré partir du 15 février prochain., et que l'arrêt du support de devrait pas toucher trop de joueurs. De plus, l'arrêt du support ne signifie pas que les jeux ne pourront plus être lancés et il devrait encore être possible d'utiliser ces versions de macOS et Steam pendant un certain temps., comme lancer la version Windows du titre en passant par certains logiciels, dont CrossOver ou l'utilitaire open source Whisky mettant à profit le wrapper Wine et le Game Porting Toolkit sur les Mac Apple Silicon.