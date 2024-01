Stormgate, le RTS gratuit des anciens de Blizzard, sortira-t-il sur Mac ?

revival

Un StarCraft 3 bis ?

paysans

Près de 2 millions de dollars récoltés !

Sortie prévue en 2024 !

(responsable production sur StarCraft II: Legacy of the Void) et Tim Campbell (concepteur principal de campagne, Warcraft III). Le studio compte déjà plus de 50 développeurs, pas mal pour un, mais c'est encore un peu léger pour un titre à vocation à, dont l'action se déroule environ un siècle dans un futur post apocalypse. J'aime beaucoup les graphismes, plus adaptés à un public plus jeune et plus faciles à appréhender.: desdoivent récolter les minerais nécessaires à le construction de bâtiments puis d'unités de combat. Mode solo, PVP, coop... tous les types de combat sont disponibles.Pour le moment,. Il est possible que le jeu soit disponible sur d'autres plateformes ultérieurement précise l'éditeur, même si le Mac est de plus en plus délaissé depuis le passage à ARM. Par ailleurs,, qui rate de plus en plus de titres AAA.Pour financer le reste du développement,. En moins de 24h, le projet avait même rassemblé 700 000 $ ! Il reste d'ailleurs encore 30 jours pour participer Pour le moment,et promet une sortie d'ici 2024.-un des ratés de StarCraft 2 à ses débuts.