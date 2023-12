Le hacker de GTA 6 condamné à perpétuité !

Un emprisonnement à durée indéterminée

d'exprimer son intention de revenir à la cybercriminalité dès que possible

Rappel des faits

Atteint de troubles autistiques aigus, il a été condamné à vivre dans un hôpital sécurisé jusqu'à ce qu'il ne soit plus considéré comme une menace -ce qui risque de prendre très longtemps. D’après des expertises médicales, il continue en effetet ayant été particulièrement violent pendant sa détention, des dizaines de rapports faisant état de blessures ou de dommages matériels.Arrêté par la police londonienne, avant d'être libéré sous caution puis sous protection pour des raisons de sécurité, il avait été, avec interdiction de se connecter à Internet. Pour autant, depuis sa chambre d’hôtel,. Certains ont même affirmé qu'il s'agissait du plus gros leak de l'histoire des jeux vidéos. ! En effet, ce dernier portait sur près de 90 vidéos et plusieurs dizaines d’images sur GTA 6.Le hacker avait diffusé de nombreuses vidéos du futur GT6 dont la véracité a été confirmé lors de la sortie du premier trailer le 5 décembre. Il avait affirmé être en possession du code source de GTA 5 et de GTA 6, et entendait en demander une rançon avant de se faire rattraper par la justice !