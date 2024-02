Epic Games revient sur l'iPhone (et seulement en Europe !)

Merci le DMA

Sur son site web, le célèbre développeur précise donc nous avons reçu notre compte de développeur Apple et nous commencerons bientôt à développer l'Epic Games Store sur iOS grâce à la nouvelle loi sur les marchés numériques. Nous prévoyons de lancer en 2024 [notre magasin]. Epic Games Sweden AB exploitera le mobile Epic Games Store et Fortnite en Europe. .

Petit rappel du dossier

Trois ans après son exclusion de l'App Store (pour avoir enfreint les CGU d'Apple);Mais cette situation est limitée, puisqu'elle ne concerne que l'Europe (pour une fois qu'on profite d'une exclusivité...).Le texte oblige Apple à autoriser les magasins tiers ! Le développeur peut donc revenir -tête haute, sans ravaler sa fierté et accepter les précédentes CGU de Cupertino. Il n'a qu'à créer son propre magasin, même s'il sera tout de même soumis à la commission restreinte.. Pour les magasins tiers, la commission va descendre de 30 à 17 % (+ 3 % si elles passent par le système d'achat intégré d'Apple). Quant à eux, les petits développeurs verseront 10 % (avec toujours les 3 % en plus), contre 15 % auparavant.Pour rappel, tout est arrivé à l'été 2020,Immédiatement, Apple avait banni Fortnite de l'App Store.Dans la foulée, Epic -qui avait prévu le coup- avait entrepris une grande campagne médiatique contre Apple et l'avait attaqué en justice. Le développeur soutenait en effet que la firme californienne détenait un monopole et exerçait dessous couvert des directives de l'App Store.Apple a été contrainte d'assouplir certaines des règles de l'App Store. Mais le juge avait reconnu une violation délibérée des conditions de l'App Store et n'avait pas obligé Apple à rendre Fortnite accessible dans son magasin tant qu'il n'obtempérerait pas.