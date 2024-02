Pour Apple, le sideloading se fera aux risques et périls des utilisateurs (et de l’iPhone)

S’il n'est pas correctement géré, le téléchargement alternatif va engendrer des risques accrus au niveau de la confidentialité, et de la sécurité pour les utilisateurs et les développeurs. Cela comprend les risques liés à l'installation de logiciels provenant de développeurs inconnus -qui ne sont pas soumis aux exigences du programme de développement d'Apple-, l'installation de logiciels -qui compromettent l'intégrité du système avec des logiciels malveillants ou d'autres codes malveillants-, la distribution de logiciels piratés, l'exposition à des contenus illicites, répréhensibles et nuisibles en raison de normes de contenu et de modération inférieures, et l'augmentation des risques d'escroqueries, de fraude et d'abus. Apple aura moins de moyens de faire face à ces risques et de soutenir et rembourser les clients concernant ces problèmes. Même avec des mesures de protection, bon nombre de ces risques demeurent.