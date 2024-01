La voiture électrique Afeela de Sony devra être plus qu'une PS5 sur roues !

La Sony AFEELA contrôlée par une manette de PS5 au CES

pour le show

Plus de Godzilla que d'informations concrètes

Pour cette nouvelle présentation,. Si cette jolie mise en scène a fait son petit effet, Yasuhide Mizuno, le dirigeant de la division Sony Honda Mobility Inc, afin de ne pas décevoir ceux qui auraient pu penser à une fonctionnalité en développement.Tout comme Apple,. Dès les premiers prototypes, alors dénommés Vision-S, Sony a évoqué de partenariat avec Bosch, Nvidia, Continental, Magna Steyr et ZF, la présence de deux moteurs de 200 kW (soit tout de même l'équivalent d'un peu plus de 540 chevaux), un 0 à 100 km/h abattu en 4,8 secondes, et une vitesse de pointe de 240 km/h, soit des caractéristiques habituelles pour un véhicule électrique.Depuis, les années passent, et à part des précommandes qui ouvriront en 2025 pour de premières livraisons prévues en 2026,Bien entendu,. La firme s'est ainsi contentée cette année de saupoudrer sa nouvelle présentation de tendances à la mode, comme un Godzilla virtuel, la possibilité de s'adonner à Fortnite, l'intégration de l'Unreal Engine 5, ou encore un partenariat avec Microsoft afin d'insuffler la sacro-sainte IA (notons d'ailleurs que ces deux petites lettres magiques sont absolument obligatoires pour toute présentation au CES au 2024, que vous présentiez un grill, des toilettes une chatière , ou encore un véhicule) au sein de l'Afeela, maisBref,. Il semble fort possible que vous puissiez jouer à God of War et faire la course avec Godzilla dans cette Afeela, mais ses capacités en tant que voiture restent pour le moment dans l'ombre, ce qui pourrait pourtant décider certains amateurs à préparer leur chéquier pour les précommandes en 2025.Si deux géants comme Sony et Honda mettent autant de temps à dévoiler un véhicule électrique complet et prêt à prendre la route (ainsi que le prix à payer pour en prendre les commandes),-déjà bien occupée avec le lancement imminent de son Vision Pro