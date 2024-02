Sony veut sauver le PS VR2 et le faire sortir de votre placard dès cette année !

Le PS VR 2 compatible PC !

Dès cette année !

Nous sommes également heureux de vous annoncer que nous testons actuellement la possibilité pour les joueurs PS VR2 d’accéder à des jeux supplémentaires sur PC afin d’offrir encore plus de variété de jeux en plus des titres PS VR2 disponibles via PS5. Nous espérons rendre ce support disponible en 2024, alors restez à l'écoute pour plus de mises à jour.

Si vous avez pu essayer le PS VR 2, vous avez pu vous rendre compte que le casque VR pouvait faire des merveilles et rendre certains jeux beaucoup plus immersifs, par exemple sur Gran Turismo ou encore plusieurs épisodes de Resident Evil.Rageant pour un casque aux caractéristiques techniques plutôt haut de gamme et vendu plus cher que la console elle-même. Les joueurs vont pouvoir sortir leur PS VR2 du placard (les mauvais esprits diront que vous ferez peut-être ainsi de la place pour le Vision Pro) car Sony vient de faire une annonce officielle qui pourrait faire évoluer les choses dans le bon sens.Certains bidouilles se sont déjà attelés à la tâche, mais il faut avoir envie de mettre les mains dans le cambouis. Avec un support officiel,, dont, il ne faut pas se mentir, la VR a bien besoin pour enfin décoller. Selon le communiqué officiel de Sony :Bien entendu,, ainsi que les ports adéquats. En effet, le PS VR 2 se connecte à la PlayStation 5 via USB-C (il faut que ce dernier puisse transférer les données nécessaires et fournir l'alimentation au casque). Sony proposera peut-être des adaptateurs afin de simplifier l'usage de son casque sur la majorité des configurations.