Twitch interdit la diffusion sur les fesses et les seins ! Pas de parties sur les parties !

Cachez ce jeu vidéo que je ne saurai voir !

Jeu de sein, jeu de vilain

hot tubs

Le service de streaming d'Amazon a été forcé de revoir en urgence ces documents stipulant ce qui est permis et ce qui ne l'est pas sur Twitch. En effet, et pour endiguer un phénomène naissant, à partir de demain,, entre autres.Quelques précisions sont nécessaires pour mieux cerner le problème. Après les(non, ce n'est pas du verlan),. Des parties sur des parties en somme. Le phénomène a été initié et popularisé par la facétieuse Morgpie, rarement dernière à se démarquer lorsqu'il s'agit de titiller les limites permises sur les différentes plateformes de streaming grand public.(^^), a finalement décidé d'intégrer spécifiquement cette activité en sein de ses directives officielles et de l'interdire sur le champ. Dommage, je comptais bien vous proposer une petite partie d'Angry Birds sur mon corps de rêve, le tout dans une piscine gonflable bas de gamme. Un programme à caractère culturel qui s'annonçait pourtant hautement intéressant. Ce sera pour une autre fois (non !).