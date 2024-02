Apple Arcade : y a-t-il un problème entre Apple et les développeurs ?

Des Mac mieux taillés pour les jeux, sans jeux

Pendant l'ère Intel,, et il fallait prendre des machines haut de gamme et des options pour espérer disposer d'un GPU un tant soit peu capable en jeu. Avec l'avènement des puces Apple Silicon, il y a eu un net mieux,. Il suffit de lancer un jeu (les mauvaises langues diront qu'il y a une épreuve avant cela consistant à en trouver un) sur un MacBook Air Intel et sur un M1 pour constater une différence flagrante. Il ne s'agit d'ailleurs pas tant de l'incroyable puissance graphique des M1, mais plutôt des GPU intégrés aux processeurs Intel qui ne mettaient pas un pied devant l'autre.Les iPhone et iPad jouissent quant à eux depuis longtemps d'un niveau de performance graphique plutôt élevé par rapport à la moyenne (comme leur tarif diront les même mauvaises langues), permettant de s'adonner dans de bonnes conditions à la grand majorité des titres mobiles.En sus de ce que proposent les éditeurs tiers, qui ne se bousculent pas au portillon sur Mac, Cupertino met en avant son abonnement Apple Arcade, permettant de profiter d'un épais catalogue sur toutes ses plateformes.Apple ne communique pas sur le nombre d'abonnés à ce service (qui est inclus dans l'offre Apple One), et il est difficile de savoir si la formule fonctionne. Si le catalogue comprend de nombreux titres, il y a très peu de grands jeux. Certains joueurs peuvent regretter qu'Apple ne joue pas de son chéquier en pur titane pour s'offrir des jeux AAA, voire des studios.Nos confrères de mobilegamer.biz ont ainsi. Bien entendu, et comme souvent, les esprits chagrins sont plus à même de se manifester que ceux qui sont ravis de leur traitement, et il faut donc prendre ces récits avec les pincettes nécessaires. Débutons par les dires de ceux qui sont satisfaits :Ainsi,. Certains évoquent une équipedu côté de Cupertino, voireavec les développeurs, surtout si ces derniers ont signé un accord avec Netflix, qui propose également des jeux via son abonnement. D'autres indiquent que les relations sont tendues, la motivation peu évidente, avec une équipe d'Apple qui cesse soudainement de répondre aux messages, et un système de rémunération jugé trop opaque. Voici un petit florilège provenant de plusieurs témoignages :Tout n'est pas sombre non plus, et, et peut-être ses relations avec les studios et développeurs.. A titre personnel, j'y suis abonné via Apple One, et le service me permet de m'assurer que mes enfants puissent jouer à quelques jeux adaptés à leur âge, et surtout sans crouler sous les publicités ou les abominables mécanismes de jeux freemium. De mon côté, appréciant assez peu les titres mobiles, j'attends sans grand espoir de voir débarquer quelques gros jeux permettant de dégourdir les jambes de mon Mac, voire de mon Apple TV, mais en attendant, j'ai plutôt tendance à jouer sur PC ou consoles.