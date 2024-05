Call of Duty: Black Ops 6 sera jouable sur Mac Day One (via le Game Pass) !

Call of Duty : Black Ops 6 sur le Game Pass !

Disponible Day One !

Cela pouvait sembler évident au premier abord, mais Microsoft ne l'avait pas encore annoncé officiellement. C'est désormais chose faite et la firme de Redmond. Microsoft en profite pour proposer un courte vidéo permettant de reconnaitre quelques personnages marquants de la guerre du Golfe, et donc un Call of qui fleure bon les 90's..Avec cette décision,. En effet, en intégrant Call of Duty : Black Ops 6, la firme va très certainement engranger de nombreux nouveaux abonnés,. Il restera tout de même les ventes provenant des joueurs PlayStation, qui pourraient d'ailleurs être agacés de devoir payer plus de 70 euros alors que le jeu est compris dans l'offre sur les plateformes concurrentes.Cela reste un pari, car Activision caracole chaque année en tête des ventes avec Call of Duty,. Reste à savoir si la stratégie paiera.(nombreux sont ceux qui l'achètent chaque année pour faire la courte campagne solo, puis le délaissent ne souhaitant pas passer des heures sur le multi),En effet,(soit plus de 10 mois de jeu et l'accès au reste du catalogue pour la valeur d'un seul titre),permettant de jouer sur console, PC et dans le Cloud via le service Xbox Cloud Gaming. Cette formule permet donc de jouer sur Mac, iPhone et iPad, mais pas encore sur Apple TV. Tim, si tu nous entends...