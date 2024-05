400 000$ de consoles Playdate volées sur un chantier (une histoire improbable) !

400 000$ de Playdate dans la nature

crucifier Fedex

Une console étonnante

Time Travel Adventure

Le compte X de Playdate vient de publier une petite histoire amusante, mais qui aurait pu tourner au drame pour la Panic. En effet, les livreurs de Fedex ont déposé par erreur pour 400 000 dollars de consoles Playdate au mauvais endroit, soit sur un chantier à quelques encablures des entrepôts de Panic où elles devaient être stockées. Petit problème,Étonnamment, Panic n'a même pas eu àse lancer à la recherche de ses consoles perdues, puisque. Les voleurs se sont-ils rendu compte que la marchandise ne serait pas si simple à refourguer (Panic a vendu environ 70 000 consoles en 2 ans) ? Nul ne le saura jamais. La présence de cartons en vrac au milieu de la rue laisse penser à un départ en urgence, peut-être pour remplacer les consoles par des plats à emporter.Pour rappel, l'appareil a été conçu en partant d'une feuille blanche (sauf pour l'inspiration du design) en partenariat avec le fabricants suédois(les possesseurs de Game Boy savent que sans cet artifice, point de salut dans les environnements sombres),(la machine se recharge par USB-C, et non en s'acharnant sur le dispositif manuel).La Playdate dispose du Wi-Fi et du Bluetooth, ainsi que d'une prise casque, et, sans jamais prévenir les joueurs des prochains titres à venir., dont, créateur de Katamari Damacy, avec le titre(où la manivelle sera mise à profit pour remonter/avancer dans le temps),, ou encore, pour proposer rapidement un catalogue exclusif et varié, tirant partie des spécifiés de la console., Il est également possible d'opter pour un pack comprenant a console et le cover pour 219 dollars , ou pour le cover seul à 29 dollars