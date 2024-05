Atari met fin à la première guerre des consoles en s'offrant son ennemi juré !

La fin de la première guerre des consoles

Intelligent Television

Communiqué officiel

Atari, l'une des marques grand public et producteurs de divertissement interactif les plus emblématiques au monde — a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la marque Intellivision et de certains jeux d'Intellivision Entertainment LLC. Intellivision Entertainment LLC rebaptisera et poursuivra son activité de développement et de distribution de la console de jeu de marque Amico avec une licence d'Atari pour continuer à distribuer de nouvelles versions des jeux Intellivision sur la console Amico.



Atari cherchera à étendre la distribution numérique et physique des anciens jeux Intellivision, à créer potentiellement de nouveaux jeux et à explorer les opportunités de marque et de licence dans le cadre d'un plan à long terme visant à créer de la valeur à partir des propriétés Intellivision.



L'union d'Atari et d'Intellivision après 45 ans met fin à la plus longue guerre de consoles de l'histoire, a déclaré Mike Mika, responsable du studio Digital Eclipse, un studio de jeux appartenant à Atari.







La première console de jeu vidéo domestique Intellivision a été lancée par Mattel Electronics en 1979 et la plate-forme de console s'est vendue à environ 5 millions d'unités jusqu'en 1990. Atari et Intellivision ont sans doute mené la première guerre de consoles d'importance à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Mattel est allé jusqu'à faire appel à l'acteur George Plimpton pour qu'il apparaisse dans une série de publicités comparant les deux systèmes, ainsi que dans une vidéo de huit minutes diffusée au salon Gamescom.



C'était une occasion très rare de réunir d'anciens concurrents et de rassembler les fans d'Atari, d'Intellivision et de l'âge d'or du jeu vidéo, a déclaré Wade Rosen, président-directeur général d'Atari.

Atari a été un partenaire précieux et nous sommes convaincus qu'il sera un gestionnaire responsable de la célèbre marque Intellivision, a déclaré Phil Adam, PDG d'Intellivision Entertainment. Nous attendons avec impatience notre collaboration élargie et la perspective d'apporter un large éventail de nouveaux titres à la plateforme de jeu de la famille Amico.



Pour marquer l'occasion, de nouveaux t-shirts Intellivision sont disponibles à partir d'aujourd'hui sur Atari.com, avec d'autres vêtements et objets de collection Intellivision à venir .

Avec ce rachat,, et bien avant les Nintendo vs Sega faisant rage dans la cour de récréation, qui ont ensuite été rejoints dans leur bataille par les challengers Sony et Microsoft. Pour rappel, l'Intellivision, pour, est une console conçue et commercialisée par Mattel, lancée en 1979, soit seulement deux ans après l'Atari 2600.Ce rachat,N'hésitez pas à nous direque ce soit sur Atari, Intellivision ou tout autre support, dans les commentaires co-dessous.