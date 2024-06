Une date de sortie pour le remake de Riven, la suite de Myst, sur Mac !

Le remake de Riven en approche sur Mac !

Disponible le 25 juin !

Même s'il s'agit d'un remake d'un titre qui n'est pas de toute première fraîcheur, ce n'est pas tous les jours qu'un jeu sort le même jour sur PC et sur Mac.. Ce jeu d'aventure a fait rêver plus d'un joueur à l'époque avec ses graphismes léchés (mais souvent statiques et avec un chargement, parfois long, entre chaque scène) et je me souviens avec émotion du double boitier renfermant 5 CD (ou un DVD si vous y avez joué plus tard). L'histoire est identique et il faudra toujours incarner l'Étranger afin de voler au secours de la femme d'Atrus (le héros de Myst), retenu par le énigmatique Gehn.Le jeu de Cyan Worlds revient donc dans(le jeu a été développé avec l'Unreal Engine 5) permettant de rendre justice. Il faudra toujours venir à bout des différentes énigmes et mécanismes, qui avaient nécessité l'usage d'un carnet de notes lors de ma première partie., sur lequel il est d'ores et déjà en précommande au tarif de 39,99 euros. Le jeu nécessite 14,2 Go d'espace de stockage libre sur un Mac doté d'une puce Apple Silicon (les Mac Intel restent donc sur le bord de la route). L'audio du jeu sera uniquement en anglais, mais les sous-titres en français devraient être de la partie.