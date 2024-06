Une salve de bons jeux gratuits arrive pour les abonnés Netflix (Apple Arcade en PLS)

De nouveaux jeux en approche sur Netflix

Bientôt sur d'autres supports

Nous ne sommes qu'au commencement de nos plans pour le jeu vidéo. Nous pensons que le cloud gaming nous permettra de fournir un accès facile aux jeux sur n'importe quel écran, sans friction (avec les règles des différents acteurs, dont Apple NDLR), et d'améliorer l'accessibilité aux expériences de jeu.



Tout comme nous l'avons fait pour la diffusion de vidéos, nous construisons un portefeuille de titres conçus par des développeurs externes extrêmement talentueux parce que nous voulons atteindre cette variété et cette diversité au sein du portefeuille de jeux. Et pendant que nous faisons cela, nos studios internes travaillent dur pour créer leurs jeux. Comme nous le savons, ces jeux prennent du temps à développer. Nous adoptons cette approche en deux volets avec à la fois le développement de jeux et la conservation du portefeuille de jeux pour nos membres.

Mieux qu'Apple Arcade ?

Après Sonic Mania, la trilogie GTA et l'excellent Hades,Sont prévus dans les mois qui viennent le très bon Don’t Starve Together, The Case of the Golden Idol , Tales of the Shire, Dragon Prince: Xadia , Harmonium: The Musical, Rotwood, ou encore Lab Rat.En sus de ces jeux traditionnels, Netflix offrira également des jeux rappelant les séries de téléréalité, comme Too Hot to Handle 3, The Ultimatum Choixe, et les Netflix Stories Perfect Match et Selling Sunset. Pour rappel, les titres proposés par Netflixcomme sur la plateforme de jeux sur abonnement de Cupertino.Selon Leanne Loombe, Vice Présidente des jeux en externes chez Netflix,. En effet, les titres proposés actuellement nécessitent de passer par l'App Store ou le Google Play Store pour en profiter. La société précise qu'elle prendra le temps nécessaire afin de proposer un service satisfaisant.Pour rappel, Netflix avait ajouté le jeu, puis plus récemment, un bon vieux beat'em all (testé et approuvé) dans l'univers des Tortues Ninja, ainsi qu'ou encore Cozy : Grove Campesprit (dispo le 25 juin).Des titres complets et intéressants montrant l'envie du géant du streaming de proposer des jeux dignes de ce nom à ses abonnés.