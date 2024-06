Un nouveau look pour l'application TV de Netflix

Une vision d'ensemble plus complète

les abonnés aient plus de facilité à déterminer si un titre leur convient

gymnastique oculaire

Netflix Netflix, Inc. Télécharger

. D'après Pat Flemming, directeur principal du produit de Netflix, il s'agirait d'offrir une vue d'ensemble plus complète, pour que. Fini laActuellement, lorsque vous faites défiler le contenu, les informations sur l'émission ou le film sont affichées en haut de l'écran. Avec la mise à jour, quand on passe sur un contenu, les autres vignettes sont repoussées sur le côté. Si on reste sur la fiche (pendant une période prolongée donc), cela entraîneraLes onglets actuels Catégories, Nouveau et Populaire seront supprimés, pour être remplacés par les recommandations (Mon Netflix), et les catégories seront disponibles dans l'onglet de recherche.