Ikea verse un vrai salaire aux employés de sa boutique virtuelle sur Roblox !

La boutique virtuelle d'Ikea dans Roblox

Nous sommes ravis d’être la première marque à lancer un travail rémunéré sur Roblox pour montrer comment nous envisageons le travail et en donnant vie à notre philosophie unique en matière de carrières. Chez IKEA, il n’existe pas de parcours fixe pour progresser dans une carrière. Nos collègues sont capables de changer de rôle, de changer de département et d'évoluer dans la direction de leur choix, que ce soit dans le jeu ou dans le monde réel. Il existe de nombreuses façons d'apprendre et de grandir chez IKEA, et c'est l'objectif d'IKEA sur Roblox.

...mais des salaires bien réels !

Dix candidats chanceux seront sélectionnés pour travailler dans différentes sections du magasin comme le Showroom et le Bistro, aider les clients à choisir leurs meubles, servir des boulettes de viande, et bien plus encore.

Le questionnaire est...particulier

Les mondes virtuels regorgent de serveurs dédiés au RP (pour Role-Play), où l. Si vous ne connaissez pas, une simple recherche sur le net vous donnera une foule d'exemples frappants, notamment sur GTA V, avec de vrais/faux vendeurs de voitures, maires, policiers, qui font parfois de belles journées de 12 heures et vont jusqu'à s'inventer un accent qu'ils arborent en permanence.Ikea s'appuie sur cette tendance et va encore un peu plus loin en proposant. Selon Darren Taylor de la branche Country People and Culture Manager chez Ikea Royaume-Uni :Le jeu The Co-Worker Game sera ainsi lancé le 24 juin, et les offres d'emploi, réservées au Royaume-Uni et à l'Irlande, sont ouvertes jusqu'au 16 juin . Une fois le recrutement terminé,(soit environ 15€ de l'heure).Les employés devront alors accueillir les visiteurs et les aider dans leurs emplettes virtuelles afin de faire leur choix au sein du catalogue, etReste à savoir combien de temps durera l'expérience, et si les joueurs achèteront en masse des étagères Kallax, des housses de couette Ängslilja des fauteuils Markus et autres canapés Eskilstuna virtuels.