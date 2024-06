Microsoft lance de nouvelles Xbox et évoque une console portable

Est-ce que cela implique une console portable ? Vous likez actuellement de nombreux tweets sur les consoles portables.



Je suis un grand fan des consoles portables. [Rires] Je suis un grand fan, mais rien à annoncer.



Quand je regarde Xbox et que je dis : « Bon en tant que plateforme, comment puis-je savoir si nous nous en sortons bien ? » Je regarde combien de joueurs il y a, je regarde combien d’heures de jeu sont jouées. Il s’avère que le nombre d’heures jouées sur une base mensuelle sur Xbox, sur le cloud, sur PC et sur console est une très bonne mesure de nos performances.



Alors, d'accord, qu'est-ce qui empêche les gens de jouer à certaines heures ? Eh bien, il y a un peu de sommeil, d'école et une vie normale, mais une partie est liée à l'accès. Ai-je accès aux jeux auxquels je souhaite jouer en ce moment ? Évidemment, nous apprenons en quelque sorte de ce que Nintendo a fait au fil des années avec Switch, ils ont été fantastiques dans ce domaine. Donc, quand je regarde Steam Deck, la ROG Ally et ma Legion Go, je suis un grand fan de ce marché.



Nous avons un vrai travail. L'un des points faibles de l'expérience sur une ROG Ally ou une Lenovo [Legion Go] est Windows et son fonctionnement sur un écran plus petit de huit ou sept pouces. C'est un véritable défi de conception sur lequel notre équipe travaille avec Windows pour s'assurer que l'expérience soit encore meilleure.