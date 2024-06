Le jeu Valheim établit son camp sur Mac (-50% pour le lancement) !

Valheim débarque sur Mac aujourd'hui !

-50% sur le Mac App Store

Valheim Coffee Stain Publishing 9.99€

Le jeu du studio suédois Iron Gate comptant cinq personne au lancement a surpris tout le monde avec un succès phénoménal dès son accès anticipé (le jeu est d'ailleurs toujours considéré comme étant en accès anticipé sur Steam) en février 2021 sur PC, puis sur Xbox One et Xbox Series en mars 2023.Le joueur devra incarner. Le titre s'apparente à Rust ou The Forest, demandant au joueur de construire sa base, ses outils et armes, et de survivre assez longtemps pour atteindre le Valhalla. Le jeu peut-être joué seul, ou en mode coopératif avec jusqu'à 10 joueurs au total.(il est également proposé sur Steam à 19,99 euros ). Le jeu nécessite 2,8 Go d'espace de stockage libre sur un Mac Intel avec un processeur quad core à 2,6 GHz, 8 Go de RAM et une carte graphique Radeon Pro 450 ou R9 M290X, ou un Mac Apple Silicon.