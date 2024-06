Frostpunk 2 viendra refroidir l'été sur Mac !

Frostpunk 2 vient refroidir l'été sur Mac

Disponible le 25 juillet

Le premier Frostpunk avait créé la surprise en proposant un jeu de gestion et de survie où il fallait diriger un groupe de survivants au sein d'une société post-apocalypse où le froid et la famine étaient de dangereux ennemis.(rationnement, travail des enfants) et survivre à plusieurs grandes vagues de froid et tempêtes.Le jeu sorti en 2019 et également disponible sur Mac avait étéLa suite de Frostpunk,. Si le titre reprend le même univers tout en se déroulant 30 ans après le premier opus, le gamepaly contiendra nettement plus de choix politiques et de construire une ville nettement plus grande, découpée en quartier.et nécessitera 8,1 Go d'espace de stockage libre sur un Mac Apple Silicon.D'ici la sortie le 25 juillet, vous pouvez lancer le premier opus sur Mac Intel et Apple Silicon si vous n'avez pas encore tenté l'aventure,(et en plus vous pourrez y jouer sur d'autres plateformes).