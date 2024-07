Le Démineur revient en version moderne ! Gratuit sur iOS et Android pour les abonnés Netflix !

Le Minesweeper de Netflix devrait ravir les fan du Démineur

Minesweeper dans toute sa splendeur !

Nous ne sommes qu'au commencement de nos plans pour le jeu vidéo. Nous pensons que le cloud gaming nous permettra de fournir un accès facile aux jeux sur n'importe quel écran, sans friction (avec les règles des différents acteurs, dont Apple NDLR), et d'améliorer l'accessibilité aux expériences de jeu.



Tout comme nous l'avons fait pour la diffusion de vidéos, nous construisons un portefeuille de titres conçus par des développeurs externes extrêmement talentueux parce que nous voulons atteindre cette variété et cette diversité au sein du portefeuille de jeux. Et pendant que nous faisons cela, nos studios internes travaillent dur pour créer leurs jeux. Comme nous le savons, ces jeux prennent du temps à développer. Nous adoptons cette approche en deux volets avec à la fois le développement de jeux et la conservation du portefeuille de jeux pour nos membres.

(Minesweeper dans la langue de Bill Gates), puis dans une mouture légèrement améliorée au sein de Vista et Windows 7 (il a ensuite été retiré mais reste disponible via le Microsoft Store sous le nom Microsoft Minesweeper).Pour rappel,. Pour cela, un chiffre apparait sur chaque case vide indiquant le nombre de mines sur les cases adjacentes. Un gameplay (et des graphismes) on ne peut plus simple, mais extrêmement addictif pour certains (on vous voit au fond là-bas avec vos milliers d'heures au compteur).La nouvelle version(c'est peu de le dire, vous risquez de ne pas le reconnaitre),. Bref, tout ce qu'il faut pour retrouver ce bon vieux Démineur dans les meilleures conditions etégayer votre temps libre cet été.Le jeu a été développé par le studio Smoking Gun Interactive et sa présence au sein du catalogue Netflix(le bonheur en somme). Pour jouer au titre proposé par Netflix dès aujourd'hui, il suffira de faire une recherche sur l'App Store ou de suivre le lien ci-dessous, d'installer le jeu, puis de renseigner l'identifiant et le mot de passe associés à un abonnement au service de streaming.(ainsi que via ce lien sur le Google Play Store) Le jeu nécessite 208,6 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone ou un iPad sous iOS/iPadOS 16.0 minimum et un abonnement Netflix.Selon Leanne Loombe, Vice Présidente des jeux en externes chez Netflix,. En effet, les titres proposés actuellement nécessitent de passer par l'App Store ou le Google Play Store pour en profiter. La société précise qu'elle prendra le temps nécessaire afin de proposer un service satisfaisant.