Et si Netflix devenait "gratuit" ?

Un abonnement 100% payé par la pub ?

Fini la période de vaches maigres.Sa nouvelle formule a connu un tel succès avec des millions d'abonnés supplémentaires, qui ont vite fait le choix entre un prix plus attractif et une augmentation générale des services -ditsAu dernier trimestre, la plateforme a déclaré avoir engrangé plus de 9 millions d'abonnés supplémentaires, justement grâce à cette formule de base. Elle peut désormais compter sur 270 millions d'abonnés payants dans le monde.D'après, cette réussite ne serait pas sans faire réfléchir la firme rouge et noire, qui envisagerait une formule gratuite, ou presque. Elle serait en effet. Par le passé, Netflix avait déjà testé cette expérience au Kenya, mais sans succès. Elle pourrait recommencer dans un autre type de marché -l'Allemagne ou même la France- plus sensible à la gestion des coûts et à céder à la publicité.Il faut dire également que les tarifs pratiqués sont parmi le plus chers, et qu'il devient difficile de proposer un catalogue attractif par rapport à une concurrence de plus en plus ardue.