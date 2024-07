Cette cartouche Nintendo NES ultra rare pourrait faire votre fortune !

Une cartouche NES ultra rare aux enchères

Plus de 100 000$ ?

Le marché du jeu vidéo vintage a le vent en poupe, et de nombreux collectionneurs de part le monde sont prêts à faire des folies pour posséder un élément ultra rare et ayant marqué l'histoire afin de compléter leur collection avec ce Saint Graal. C'est exactement ce que représente aux yeux des féruspermettant de modifier les limites de temps au sein des jeux.Ce n'est pas la seule chose qui rend cette cartouche si particulière. En effet, si le magazine US Nintendo Power en a édité des centaines en 1990 afin de récompenser les joueurs lors du concours Nintendo World Championship (que l'on peut voir comme l'ancêtre de l'e-sport),, à l'image des cartouches des deux premiers opus de Zelda. Sur ces 26 exemplaires remportés par certains joueurs via un tirage au sort, seulement 13 seraient encore de ce monde., avec une étiquette manquante, mais reste opérationnel. La cartouche serait l'exemplaire remporté grâce au concours de Nintendo Power par un certain Patrick King habitant à Cheyenne dans le Wyoming.La cartouche est en vente dès aujourd'hui aux enchères sur le site spécialisé Goldin avecà l'heure d'écrire ces lignes. Il est fort possible que cet exemplaire atteigne, voire dépasse, les 100 000 dollars. La rareté de cette cartouche attire la convoitise des amateurs et un exemplaire avait été vendu sur eBay il y a une dizaine d'année pour 100 088 dollars. Des tarifs affolants qui donnent envie de chercher au fin fond des cartons (ou dans les vide-greniers) afin de dénicher la perle rare.