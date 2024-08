Une date de lancement pour la nouvelle app Pokémon sur l'iPhone !

Attrapez-les tous !

Une version simplifiée

cartes immersives

Amusez-vous à collectionner des cartes du Jeu de Cartes à Collectionner (JCC) Pokémon avec le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket. Conçu par Creatures Inc., à l’origine du JCC Pokémon, et DeNA Co., Ltd., le jeu sortira sur appareils iOS et Android.



Dans ce jeu, vous pourrez ouvrir deux Boosters par jour sans frais. Collectionnez des cartes numériques nostalgiques reprenant d’anciennes illustrations, ainsi que de toutes nouvelles cartes originales propres au Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket.

Le JCC Pokémon Pocket The Pokemon Company Télécharger

JCC Pokémon Live The Pokemon Company International, Inc. Télécharger

Le Japonais vient d'annoncer la date sortie d'une. Dénommée Le JCC Pokémon Pocket , cette dernière est d'ailleurs déjà sur l'App Store où il est possible de se pré-enregistrer. S'agit-il d'une tentative pour retrouver le succès de Pokémon Go, qui avait défrayé les squares à son lancement.Dans le principe, il n'y a rien de très nouveau, puisqu'il s'agit de la version mobile du jeu de carte Pokémon lancé il y a presque trente ans (en 1996 très exactement). Alors que, la Pokémon Company a enfin donné une date de sortie pour son JCC Pokémon Pocket.Annoncée lors du Pokémon Day 2024,En effet, JCC Pokémon Live permet jusqu'à présent de s'affronter entre joueurs en suivant strictement les règles du jeu de cartes Pokémon. De son côté, J. Une sorte de format Lite... On notera également la présence de nouvelles, qui donneront l’impression de plonger dans l’illustration.