Vous ne devinerez jamais quel type de jeu Tony Hawk veut relancer !

Une saga qui a marqué l’histoire du jeu vidéo

Un futur plein de promesses

Il y aura un futur pour Tony Hawk’s Pro Skater.

Une concurrence de taille avec le retour de Skate

Souvenez-vous : en 1999, Tony Hawk’s Pro Skater débarquait et changeait complètement la donne.. Avec une vingtaine de titres à son actif, la série s’est hissée au rang de référence dans son genre, bien que certains épisodes, comme le cinquième opus sorti en 2015, aient été largement critiqués. Par la suite, le remake de Pro Skater 1 + 2 a prouvé que la série avait encore de beaux jours devant elle.À l’occasion des 25 ans de la franchise, Tony Hawk a donc posté sur Instagram un message qui laisse planer le doute :Ajoutez à cela des rumeurs de discussions avec Activision, et les spéculations sur un nouvel opus repartent de plus belle. Les fans espéraient déjà un remake des épisodes 3 et 4,Ce qui est sûr, c’est que le retour de la série semble plus proche que jamais.Si Tony Hawk’s Pro Skater est en bonne voie pour revenir, il ne sera pas seul sur la rampe., prévu pour 2025. Ce nouvel opus, gratuit et en live-service, pourrait devenir la nouvelle référence. Mais pour les nostalgiques de la saga Pro Skater, un retour de la franchise pourrait bien raviver la flamme.Même si les détails restent encore flous, Tony Hawk a clairement relancé l’intérêt pour un nouveau jeu. Si vous êtes fans de la série ou si vous avez usé vos manettes sur Pro Skater dans les années 2000, cette nouvelle pourrait bien vous réjouir.Dites-nous tout !