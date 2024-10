Vampire Survivors rend hommage à Castlevania avec un DLC majeur

Un hommage à Castlevania pour les fans de Vampire Survivors

Ode to Castlevania

Vampire Survivors Poncle Télécharger

Des personnages et armes inspirés de Castlevania

Un environnement plus vaste et une bande-son enrichie

Ode to Castlevania

Vampire Survivors

Castlevania

Vampire Killer

Bloody Tears

Le succès de Vampire Survivors

Vampire Survivors

Ode to Castlevania

Vampire Survivors+ Poncle Télécharger

Le développeur indépendant Poncle dévoile donc le DLC , une extension rendant hommage à la célèbre franchise de Konami. Prévu pour le 31 octobre 2024, ce contenu est annoncé comme le plus grand jamais proposé pour l’excellent jeu, incluant les fameux fouets et sorts élémentaires. L’extension sera disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox et mobile, pour 3,99 euros.Cette extension offrira aux joueurs la possibilité d’incarner des personnages emblématiques comme Simon et Richter Belmont, ainsi que des sorcières comme Sypha Belnades. Chaque personnage possède ses propres capacités uniques,. Les 40 nouvelles armes enrichiront l’expérience en offrant des choix stratégiques variés pour affronter les hordes de créatures surnaturelles qui déferlent à chaque partie.Avecintroduit également sa plus grande carte à ce jour, avec de nouveaux secrets et boss., avec plus de 30 pistes revisitées des classiques de. Des compositeurs tels que Daniele Zandara et Filippo Vicarelli ont réimaginé des morceaux commeet, créant une ambiance sonore immersive, sur les airs bien connus de la franchise.Pour rappel,, sorti en 2022, est devenu un phénomène du jeu vidéo grâce à son gameplay simple mais addictif (croyez-moi, j’y passe encore des heures). Le jeu propose une approche roguelike où les joueurs doivent survivre à des hordes d’ennemis., il a conquis les joueurs sur toutes les plateformes, notamment grâce à ses mises à jour régulières et ses DLC. Ce nouveau contenus’inscrit dans cette dynamique et offre aux fans de la série, ainsi qu’aux nouveaux venus, de quoi rester une fois de plus scotchés à leurs écrans.. Et je vous conseille vraiment de le faire ! Ce jeu est incroyable.